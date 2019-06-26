Москва призвала исключить силовые методы воздействия на Иран

МИД России призвал исключить силовые методы воздействия на Иран. Все стороны конфликта должны проявить сдержанность, заявил в среду, 26 июня, замглавы МИД России Сергей Вершинин.

«Мы встревожены имеющейся напряженностью, которая все время усиливается… В любом случае, силовые акции должны быть исключены», — цитирует Вершинина «Интерфакс».

25 июня президент США Дональд Трамп пригрозил Исламской Республике Иран ответить силой в случае атаки на «что-нибудь американское». По мнению американского лидера, Иран понимает лишь язык силы.

Таким образом глава государства прокомментировал «очень невежественное и оскорбительное заявление» Тегерана. Речь идет о заявлении президента Ирана Хасана Роухани в ответ на введение США против его страны новых санкций. Он назвал Белый дом умственно отсталым и отметил, что введение новых санкций демонстрирует «отчаяние США».

В последнее время ситуация в отношениях между Вашингтоном и Тегераном сильно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. США также объявили Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) террористической организацией. Именно на КСИР Вашингтон возложил вину за сбитый беспилотник: 20 июня появилась информация о том, что иранские ВВС сбили американский БПЛА в связи с нарушением воздушного пространства Исламской Республики.

Также Вашингтон обвинил КСИР в причастности к нападению на два танкера в Оманском заливе, которое произошло 13 июня.

Источник: Газета Известия