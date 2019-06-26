Москва призвала исключить силовые методы воздействия на Иран

26 июня 2019     7
Москва призвала исключить силовые методы воздействия на Иран

МИД России призвал исключить силовые методы воздействия на Иран. Все стороны конфликта должны проявить сдержанность, заявил в среду, 26 июня, замглавы МИД России Сергей Вершинин.

«Мы встревожены имеющейся напряженностью, которая все время усиливается… В любом случае, силовые акции должны быть исключены», — цитирует Вершинина «Интерфакс».

25 июня президент США Дональд Трамп пригрозил Исламской Республике Иран ответить силой в случае атаки на «что-нибудь американское». По мнению американского лидера, Иран понимает лишь язык силы.

Таким образом глава государства прокомментировал «очень невежественное и оскорбительное заявление» Тегерана. Речь идет о заявлении президента Ирана Хасана Роухани в ответ на введение США против его страны новых санкций. Он назвал Белый дом умственно отсталым и отметил, что введение новых санкций демонстрирует «отчаяние США».

В последнее время ситуация в отношениях между Вашингтоном и Тегераном сильно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. США также объявили Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) террористической организацией. Именно на КСИР Вашингтон возложил вину за сбитый беспилотник: 20 июня появилась информация о том, что иранские ВВС сбили американский БПЛА в связи с нарушением воздушного пространства Исламской Республики.

Также Вашингтон обвинил КСИР в причастности к нападению на два танкера в Оманском заливе, которое произошло 13 июня.

Источник: Газета Известия

Сейчас читают:

Севастополец украл полмиллиона рублей у бабушки своей знакомой
Севастополец украл полмиллиона рублей у бабушки своей знакомой

Источник: Портал Информер


Севастопольский избирком не пустил ПВО на выборы в Заксобрание
Севастопольский избирком не пустил ПВО на выборы в Заксобрание

Севастопольская городская избирательная комиссия постановила отказать в заверении городского списка кандидатов в депутаты Законодательного собрания, выдвинутого региональным отделением Всероссийской политической …


Российский ведущий сделал каминг-аут и рассказал о «лечении» от гомосексуализма
Российский ведущий сделал каминг-аут и рассказал о «лечении» от гомосексуализма

Журналист и телеведущий Павел Лобков рассказал, как его пытались «вылечить» от гомосексуализма в СССР. Его рассказ опубликовал фонд «СПИД.Центр» на …


Москва призвала исключить силовые методы воздействия на Иран
Москва призвала исключить силовые методы воздействия на Иран

МИД России призвал исключить силовые методы воздействия на Иран. Все стороны конфликта должны проявить сдержанность, заявил в среду, 26 июня, …


59 выпускников филиала МГУ в Севастополе получат красные дипломы
59 выпускников филиала МГУ в Севастополе получат красные дипломы

В воскресенье, 30 июня, в филиале Московского госуниверситета имени М.В. Ломоносова в Севастополе пройдет 15-я торжественная церемония вручения дипломов выпускникам. …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты