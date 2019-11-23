Москва призвала Токио признать суверенитет РФ над Курилами

23 ноября 2019     34
Москва призвала Токио признать суверенитет РФ над Курилами

Для заключения мирного договора Японии необходимо признать суверенитет России над южной частью Курильских островов. Об этом в субботу, 23 ноября, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Высказывание главы российского МИДа было ответом на заявление генерального секретаря кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги, который рассказал о намерении Токио вести переговоры о мирном договоре с Россией через решение территориальной проблемы.

«(…) мы все-таки руководствуемся договоренностями, которые достигаются на высшем уровне между президентом России и премьер-министром Японии. Они договорились продвигаться в обсуждении проблем, которые у нас остаются, на основе декларации 1956 года, в которой четко сказано: сначала мы признаем территориальную целостность и суверенитет России над всеми нашими землями, включая и эти территории, признаем тем самым итоги Второй мировой войны, а потом, возможно, будет обсуждаться все остальное», — приводит слова Лаврова ТАСС.

Россия и Япония до сих пор не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны. Причиной являются притязания Токио на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и ряд территорий Малой Курильской гряды, которые отошли СССР после войны.

В 2018 году президент России Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ договорились начать переговоры о соглашении на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года.

Впоследствии документ о мире был аннулирован СССР из-за подписания Японией договора с США о разрешении размещения американских военных баз на своей территории.

Источник: Газета Известия

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