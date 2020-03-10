Москва сочла суд по MH17 политическим судилищем

Проходящий в Гааге суд по делу о крушении малайзийского Boeing 777 политизирован. Такое заявление сделал постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич, передает РИА Новости.

«Мы считаем, что запущенные судебные процедуры — это какое-то политическое судилище, которое не имеет никакого отношения к профессиональному расследованию», — подчеркнул он.

По мнению Лукашевича, без России расследование «не имеет шансов на какие-то реальные перспективы», несмотря на то, что она была отстранена от него. Это связано с тем, что Москва тесно взаимодействовала со следственными органами, предоставляя всю необходимую информацию.

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00:01 — 9 марта

Суд по делу о крушении пассажирского Boeing 777 начался 9 марта. Для рассмотрения было назначено несколько судей. Отмечается, что по ходу дела прокуратура сможет выдвигать обвинения новым фигурантам.

В июне 2019 года международное следствие по разбившемуся рейсу MH17 обвинило в крушении самолета россиян Игоря Гиркина (Стрелкова), Олега Пулатова, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа (JIT) по итогам расследования постановила, что самолет был сбит ракетой комплекса «Бук».

18 февраля из документа Службы военной разведки и безопасности Нидерландов стало известно, что на месте крушения не было найдено ни одного ракетного комплекса «Бук». Несколько дней спустя JIT заявила о наличии свидетеля запуска ракеты.

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Источник: Лента.Ру