Москвичам пообещали возвращение лета в августе

12 августа 2019     16
Москвичам пообещали возвращение лета в августе

Настоящее августовское лето вернется в центральную Россию в августе. Об этом в понедельник, 12 августа, рассказал специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Что касается погоды, по крайней мере, на ближайшие пять суток, то по температурному фону можно сказать, что к нам вернется настоящее августовское лето. Это умеренное комфортное тепло, чередование солнца и коротких дождей», — цитирует синоптика НСН.

Температура в Москве повысится до +21-23 градусов, а по области до +19-24. В последующие дни столбики термометров будут колебаться в пределах +18-23 или +19-24. Солнце будет чередоваться с кратковременными дождями. Ночные температуры также будут достаточно высокими для последнего летнего месяца — +10-15.

Ранее в этот же день главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что на предстоящих выходных жителей столицы ожидают прохладная погода и дожди из-за циклона с юга, который принесет большое количество осадков и облачную погоду.

Источник: Газета Известия

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