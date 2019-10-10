Москвичам пообещали отключение горячей воды

10 октября 2019     5
Москвичам пообещали отключение горячей воды

Московская компания ПАО «МОЭК», обеспечивающая централизованное отопление и горячее водоснабжение города, предупредила управляющую компанию «Юни-дом» об ограничении подачи ресурсов в дома, которыми занимается УК. Уведомление размещено на сайте «МОЭК».

Попасть под отключение могут 340 многоквартирных домов, расположенных в Восточном административном округе столицы. В сообщении ресурсопоставляющей компании подчеркивается, что УК задолжала ей более 919 миллионов рублей за горячую воду и теплоснабжение многоквартирных домов. В «МОЭК» считают, что подобная задолженность ставит под угрозу обеспечение ресурсами во всех многоквартирных домах столицы.

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«Учитывая постоянный и значительный рост задолженности УК „Юни-дом“ за поставленные ресурсы, ПАО „МОЭК“ вынуждено инициировать мероприятия по введению ограничения горячего водоснабжения. Эти действия являются для нас самой крайней мерой», — прокомментировал решение директор филиала «Горэнергосбыт» ПАО «МОЭК» Александр Запруднов.

В сообщении «МОЭК» уточняется, что о планируемом отключении воды уже предупреждены столичная прокуратура, городское управление МЧС и префектура Восточного административного округа Москвы.

Летом 2018 года москвичи возложили похоронный венок с надписью «Горячая вода — помним, любим, скорбим» к памятнику у здания Мосводоканала. Таким образом горожане продемонстрировали свое недовольство сезонными отключениями горячей воды в столице.

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Источник: Лента.Ру

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