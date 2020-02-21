Москвичам пообещали похолодание и снег

На следующей неделе в Москву придут похолодание и снег. Об этом в пятницу, 21 февраля, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Так, в понедельник в городе ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут небольшие осадки. Днем воздух прогреется до +3 градусов. Со вторника в город вернутся холода. Ночью прогнозируется -5 градусов, а днем — от -3 до +2. В среду днем температура также будет колебаться от -2 до +3 градусов. Ночью она может опуститься до -5 градусов, пишет «Газета.ру».

В праздничные выходные, 22 и 23 февраля, москвичей ожидает облачная погода с прояснениями, временами возможны осадки. Днем воздух прогреется до +3 — +5 градусов. При этом 22 февраля Гидрометцентр объявил в Москве желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра.

20 февраля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что первые два месяца нынешней зимы в Москве были одними из самых мрачных в истории метеонаблюдений. Суммарно солнце светило всего 19 часов.

Источник: Газета Известия