Москвича привлекут к суду за убийство кошки

В отношении жителя Москвы возбудили уголовное дело из-за убийство кошки. Об этом в среду, 5 февраля, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Сообщение о том, что в поселке Гарь-Покровское обнаружен труп кошки, поступило в дежурную часть УМВД России по Одинцовскому городскому округу.

«Полицейскими установлено, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поймал кота, в присутствии своего малолетнего сына убил животное и выбросил со второго этажа многоквартирного дома», — цитирует Петрову агентство городских новостей «Москва».

Сотрудники полиции задержали 32-летнего москвича по подозрению в совершении противоправного деяния в отношении животного.

Отдел дознания УМВД возбудил дело по статье УК «Жестокое обращение с животными». Избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

27 января сообщалось, что в Удмуртии мужчину приговорили к одному году и трем месяцам лишения свободы за нападение с топором на свою собаку.

Источник: Газета Известия