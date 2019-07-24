Москвичи оценили уровень жизни в столице

Специалисты из фонда «Петербургская политика» провели опрос среди жителей Москвы и выяснили, что больше половины из них (55,9%) отметили улучшения качества жизни в столице. Об этом 23 июля сообщает «Федеральное агентство новостей».

Опрос проводился в Москве с 20 по 22 июля, в нем приняли участие 1,2 тыс. человек. Исследование показало, что деятельность мэра Москвы Сергея Собянина одобряют 64,8% респондентов. Другие 43,6% выразили уверенность, что жизнь в столице в ближайший год станет еще лучше.

Однако у ближайшего окружения 64,3% москвичей наблюдаются тревожные настроения из-за экономической ситуации в России.

Ранее сообщалось, что Москва вошла в топ-20 самых посещаемых столиц мира.

Источник: Газета Известия