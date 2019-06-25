Москвичи совершили два млн поездок на велосипеде за два месяца

За последние два месяца жители Москвы воспользовались велопрокатом около двух млн раз. Об этом во вторник, 25 июня, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

«2 млн поездок совершили москвичи и гости столицы на городских велосипедах с начала работы пунктов велопроката в этом году. Станции аренды открылись в Москве два месяца назад, 25 апреля», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом сезоне в столице появилось еще 100 пунктов аренды городских велосипедов, из которых 55 — в районах, где их раньше не было.

21 мая стало известно, что поисковой запрос «велосипед» стал самым популярным на сервисе «Авито», опередив «квартиру», которая была лидером в 2018 году. Пик спроса на велосипеды в России традиционно приходится на конец весны.

Так, в прошлом году на II квартал пришлось почти 40% предложений о продаже различных моделей и около 54% всего спроса на них за целый год.

Источник: Газета Известия