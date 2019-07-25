Москвичи стали бояться новостроек

Покупатели на московском рынке недвижимости стали переключаться на «вторичные» квартиры из-за опасений по поводу затягивания сроков строительства после ввода новых правил работы для девелоперов. Об этом говорится в материалах агентства недвижимости PROобмен (есть в редакции «Ленты.ру»).

По статистике риелторов, 12,4 процента москвичей, ранее планировавших покупку новостройки, в июле 2019-го занялись подбором альтернативы в старом фонде. «Покупатели не могут спрогнозировать, как скажется нововведение на достройке и сдаче объектов, поэтому переключаются на предложения на вторичном рынке», — объясняет тенденцию директор агентства недвижимости Екатерина Никитина.

Большая часть подобных запросов, отмечают в компании, касается подбора квартир в домах, построенных после 2000 года, поскольку по своим качественным характеристикам они мало уступают новостройкам.

Новые правила работы для застройщиков вступили в силу 1 июля 2019-го. С этого момента девелоперы не могут привлекать средства дольщиков к финансированию стройки до тех пор, пока дом не будет введен в эксплуатацию. Исключения сделаны для жилых комплексов, построенных на 30 процентов либо распроданных на 10 процентов и более.

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Источник: Лента.Ру