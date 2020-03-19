Москвич пообещал знакомой квартиру и обогатился

19 марта 2020     8
Москвич пообещал знакомой квартиру и обогатился

Московские полицейские задержали 39-летнего мужчину, обманом получившего от знакомой 2,3 миллиона рублей. Он обещал подруге помощь в приобретении недвижимости, сообщается на сайте столичного управления МВД.

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10:00 — 10 сентября 2019

С заявлением в полицию обратилась 47-летняя москвичка. Она рассказала, что знакомый предложил ей свою помощь в покупке квартиры на льготных условиях. Женщина обрадовались и начала постепенно передавать мужчине деньги, якобы необходимые для решения жилищного вопроса. Позже она осознала, что ее обманули.

Полицейские оперативно задержали подозреваемого — им оказался безработный, также зарегистрированный в Москве. Похищенные денежные средства злоумышленник потратил на личные нужды. В отношении незаконно обогатившегося мужчины возбуждено уголовное дело о мошенничестве, он находится под подпиской о невыезде.

Ранее в марте сообщалось о буме афер с недвижимостью в России. За последние два года отечественные нотариусы выявили и пресекли более 300 попыток мошенничества с недвижимым имуществом, в то время как в 2017-м они предотвратили только 94 таких попытки.

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Источник: Лента.Ру

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