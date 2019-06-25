Москвич рассказал о коме после встречи с серийным отравителем

Москвич Ярослав Антипов рассказал, как пострадал от действий серийного отравителя. Его слова во вторник, 25 июня, приводит РЕН ТВ.

По словам Антипова, он гулял по Чистопрудному бульвару вместе с другом, а затем встретил знакомых. Посидев вместе с компанией на лавочке, молодой человек пошел в магазин. Вернувшись, он застал друзей за беседой с незнакомцем и решил, что те друг друга знают. У Антипова также сложилось впечатление, что парень находится в состоянии наркотического опьянения.

Новый член компании предложил друзьям сесть на газон на Чистых прудах и выпить газировку Fanta. Сделав по глотку, молодые люди потеряли сознание. Свидетели инцидента заметили, как отравитель собирает чужие вещи в сумку, а затем вызвали полицию и скорую помощь.