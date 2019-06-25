Москвич рассказал о коме после встречи с серийным отравителем
25 июня 2019 23
Москвич Ярослав Антипов рассказал, как пострадал от действий серийного отравителя. Его слова во вторник, 25 июня, приводит РЕН ТВ.
По словам Антипова, он гулял по Чистопрудному бульвару вместе с другом, а затем встретил знакомых. Посидев вместе с компанией на лавочке, молодой человек пошел в магазин. Вернувшись, он застал друзей за беседой с незнакомцем и решил, что те друг друга знают. У Антипова также сложилось впечатление, что парень находится в состоянии наркотического опьянения.
Новый член компании предложил друзьям сесть на газон на Чистых прудах и выпить газировку Fanta. Сделав по глотку, молодые люди потеряли сознание. Свидетели инцидента заметили, как отравитель собирает чужие вещи в сумку, а затем вызвали полицию и скорую помощь.