Московские микроквартиры оказались неожиданно дорогими

18 сентября 2019     38
Московские микроквартиры оказались неожиданно дорогими

Владельцы столичных малогабариток запрашивают за пользование своей недвижимостью до 49 тысяч рублей в месяц. Об этом говорится в материалах компании «Бест-Новострой» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Такие ставки свойственны в том числе объектам, расположенным за пределами Центрального административного округа Москвы. В частности, 49,3 тысячи рублей в месяц запрашивают у арендаторов владельцы 20-метровой студии в районе метро «Автозаводская». Квартира находится на четвертом этаже пятиэтажного дома.

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В число самых дорогих съемных квартир минимальной площади вошли также 20-метровая студия у метро «Сходненская» и 19-метровая у «Павелецкой». Квартиры сдаются, соответственно, за 44 и 45 тысяч рублей в месяц. «Оба предложения представляют собой, по сути, реновированный старый фонд после перепланировки и с новым ремонтом», — отмечается в материалах аналитиков. Закрывают пятерку дорогих микроквартир объекты в существенно удаленных от центра города районах: 20-метровые квартиры в Новой Москве и в Марьино предлагается арендовать по ставке 42 и 40 тысяч рублей в месяц.

Минимальный уровень арендных ставок на квартиры-студии, по данным компании, составил в сентябре 2019-го 15 тысяч рублей в месяц. «Чаще всего владельцы квартир-студий готовы на небольшой торг, но обычно они уверены, что качество ремонта и пешая доступность станции метро способны перевесить фактор площади предлагаемого в аренду жилья», — прокомментировала данные исследования председатель совета директоров компании «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова.

Ранее о появлении на рынке новостроек предложения квартир экстремально маленькой площади (от 12 квадратных метров) сообщали риелторы компании «ИНКОМ-Недвижимость». По мнению представителей компании, на такие меры застройщики идут в связи со снижением платежеспособности потенциальных покупателей.

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Источник: Лента.Ру

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