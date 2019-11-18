Московские новостройки прибавили в цене

18 ноября 2019     36
Московские новостройки прибавили в цене

Средняя стоимость московской квартиры на первичном рынке в октябре 2019 года выросла на 1,7 процента и составила 10,23 миллиона рублей. В годовой же динамике стоимость квадратного метра в новостройках массового сегмента выросла почти на девять процентов. Об этом говорится в исследовании риелторской компании «Метриум» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

В октябре текущего года «квадрат» в новостройке стоил примерно 173 230 рублей (плюс один процент за месяц к цене). Тогда же на полтора процента уменьшился объем предложения. По итогам третьего квартала в реализации находилось 16 690 квартир в 92 жилых комплексах столицы.

Закономерным, по мнению аналитиков, стало и сокращение количества зарегистрированных договоров долевого участия (ДДУ). В октябре их стало меньше на 20 процентов — сказался рост цен на рынке. Такое падение до уровня 2018 года наблюдается уже три месяца подряд. В компании предполагают, что девелоперы будут исправлять ситуацию с помощью новогодних скидок и дешевеющей ипотеки.

В октябре 2019-го риелторы подсчитали, что за год на столичный рынок новостроек Москвы поступило 46 проектов — на 23 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года (60 проектов). Это самый низкий уровень девелоперской активности за последние пять лет.

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Источник: Лента.Ру

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