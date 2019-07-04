Московский клуб пощадил устроивших антироссийскую акцию грузинских регбистов

3 июля 2019     22
Московский клуб пощадил устроивших антироссийскую акцию грузинских регбистов

Президент московского регбийного клуба «Слава» Алексей Ниловский опроверг информацию о том, что команда расторгла контракты с грузинскими спортсменами. Об этом сообщает Sputnik Georgia.

Ниловский заявил, что Реваз Бродзели и Саба Илуридзе продолжают оставаться игроками «Славы», и их контракты действительны. Отмечается, что Федерация регби России (ФРР) отказалась комментировать ситуацию.

Ранее 3 июля сообщалось, что Бродзели и Илуридз были исключены из «Славы» из-за жестов в поддержку протестующих в Тбилиси. В одном из матчей чемпионата России после результативного действия спортсмены закрыли один глаз рукой, тем самым поддержав раненых протестующих.

Акция прошли на фоне беспорядков в столице Грузии, которые начались 20 июня. Инцидент с участием депутата Госдумы Сергея Гаврилова спровоцировал акции протеста. Протестующие отправились на штурм здания законодательного органа в Тбилиси. Полицейские применили силу, в результате столкновений пострадали 240 человек.

Источник: Лента.Ру

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