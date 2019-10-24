Московский рынок недвижимости пришел в упадок

В третьем квартале 2019 года впервые с 2015-го снизилось количество выданных ипотечных кредитов, а также число сделок на первичном и вторичном рынках недвижимости Москвы. Об этом говорится в материале риелторской компании «Метриум» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

С июля по сентябрь 2019-го на первичном рынке столицы было заключено 16,2 тысячи договоров долевого участия (ДДУ) — на 19 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Спрос на «вторичку» тоже снизился: 33,3 тысячи сделок купли-продажи квартир против 37,5 тысячи в III квартале 2018-го (минус 11 процентов).

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Спрос на жилищные займы упал на 12 процентов: 21,7 тысячи соглашений по ипотеке в III квартале текущего года против 24,7 тысячи в 2018 году.

По мнению аналитиков, такой спад на рынке произошел из-за роста ставок по ипотеке, повышения цен на жилье, сокращения доходов населения и реформы долевого строительства.

С 1 июля 2019 года все застройщики должны были перейти на проектное финансирование. Для возведения нового объекта им теперь необходимо брать деньги у банка или пользоваться собственными накоплениями. Средства будущих собственников квартир лежат на специальном эскроу-счете до ввода ЖК в эксплуатацию. По состоянию на начало октября около 24 процентов застройщиков не смогли получить ни банковского финансирования, ни возможности, в качестве исключения, привлекать средства дольщиков по старым правилам.

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Источник: Лента.Ру