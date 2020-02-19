Мосметро вошло в ТОП-25 лучших российских компаний для женской карьеры

19 февраля 2020     17
Мосметро вошло в ТОП-25 лучших российских компаний для женской карьеры

Московский метрополитен вошел в число 25 лучших компаний России, в которых женщины получают наилучшие возможности для построения успешной карьеры. В рейтинге, опубликованном Forbes Woman 19 февраля, госпредприятие заняло 17 место.

Отмечается, что в столичной подземке работают свыше 60 тыс. сотрудников, из которых более 35% (20 тыс.) — женщины. В сообщение метрополитена, поступившем «Известиям», отмечается, что это на 20% больше, чем 10 лет назад. Тогда в подземке трудились порядка 17,4 тыс. женщин.

В метро они работают на всех уровнях: в области обеспечения исправности инфраструктуры, в сфере работы с пассажирами, в управленческой сфере. Помимо прочего c 2021 года женщинам будет доступна профессия машиниста электропоезда: вступят в силу изменения законодательства, отменяющие ограничения на эту профессию для женщин.

Отмечается также, что для детей сотрудников предприятие ежегодно организует летний отдых в лагерях на Черноморском побережье России и в Подмосковье, а неработающим женщинам-пенсионерам оказывается адресная помощь в рамках благотворительных проектов.

При составлении рейтинга Forbes Woman учитывались доля женщин в общей численности сотрудников предприятия, оплата труда, карьерные возможности для женщин и другие факторы.

Источник: Газета Известия

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