Мошенники обманули писателя Михаила Кривича

Советский писатель-фантаст Михаил Кривич стал жертвой мошенников, которые представились сотрудниками пенсионного фонда. Добычей злоумышленников стали почти 100 тыс. рублей.

Мошенница, позвонившая 81-летнему литератору, пообещала ему компенсацию за путевку в санаторий. В ходе разговора она узнала данные банковской карты писателя и уговорила его сообщить присланные смс-коды, передает РЕН ТВ.

В октябре источник в правоохранительных органах рассказал журналистам, что московский писатель (имя литератора не называлось, известно, что это 50-летний автор психологической прозы), придя домой, застал в квартире взломщика. Он самостоятельно задержал злоумышленника и передал полиции.

Михаил Кривич (настоящая фамилия Гуревич) родился в 1938 году. Его первый рассказ был издан в конце 60-х. Автор нескольких десятков произведений, написанных как в соавторстве с Ольгертом Ольгиным, так и самостоятельно. В начале 90-х стал совладельцем и главным редактором издательства «Текст», одного из первых в постсоветской России частных издательств.

Источник: Газета Известия