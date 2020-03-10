Мошенники придумали новую схему для кражи денег россиян

Мошенники придумали новую схему «Белый кролик» для кражи денег с банковских карт россиян. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на руководителя департамента инновационной защиты бренда Group-IB Андрей Бусаргин.

Бусаргин рассказал, что схема условно названа по аналогии со сказкой «Алиса в Стране чудес», так как потенциальная жертва злоумышленников следует за «белым кроликом», попадая затем в «черную нору».

Новая схема фишинга состоит в том, что пользователя привлекают на сайт от имени звезды, банка или сотового оператора для прохождения опроса, обещая вознаграждение. Затем на почту приходит сообщение о выигрыше с одноразовой ссылкой, после перехода по которой мошенники просят совершить платеж, уточнить CVC-код или логин и пароль от интернет-банка. Потом эта ссылка становится недоступна, поэтому пожаловаться на неправомерное использование бренда или фишинг невозможно. По словам Бусаргина, схема опасна, так как службе безопасности банка сложно отследить ее.

Также специалист рассказал, что злоумышленники собирают и используют информацию о браузере, устройстве, провайдере интернета, языке, геолокации жертвы. Исходя из этих данных, они формируют одноразовую ссылку для конкретного пользователя.

Так, газета пишет, что мошенники использовали в этой схеме поклонников журналиста Юрия Дудя. Злоумышленник взял видео Дудя и информацию о проводимом им конкурсе, разместил их заново, прикрепив ссылку на сторонний сайт. При переходе по ссылке предлагается внести платеж в 240 рублей и закрепить свое участие.

Group-IB — международная компания в сфере информационной безопасности и защиты от киберугроз.

Источник: Лента.Ру