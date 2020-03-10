Мошенники сменили гендиректора НКЦ и потратили капитал на шампанское

10 марта 2020     22
Мошенники сменили гендиректора НКЦ и потратили капитал на шампанское

Мошенники в декабре 2019 года сумели фиктивно сменить гендиректора ООО «Национальный космический центр» (НКЦ) с почетного строителя России Андрея Антипова на курьера-регистратора Берика Мухтубаева и через подложные документы сняли со счета НКЦ 2 млн рублей, потратив их на шампанское. По факту произошедшего уже возбуждено уголовное дело. 4 марта в банке «Открытие» прошла очередная выемка документов, которая должны прояснить детали этой махинации.

Как рассказал собеседник «Известий» в кредитной организации, «неустановленные лица» обратились в конце ноября в одну из нотариальных контор в центре Москвы с заявлением о смене гендиректора ООО «НКЦ». В представленном им пакете документов было решение общего собрания учредителей центра.

Сотрудник конторы в подлинности документов не усомнился и засвидетельствовал подпись гражданина Мухтубаева. Уже с нотариально заверенным заявлением Берик пришел в налоговую инспекцию № 46, чтобы внести изменения в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). Специалист налоговой документы принял, и 2 декабря 2019 года Мухтубаев официально стал гендиректором Национального космического центра.

Затем мошенники направились в офис банка «Открытие», чтобы получить доступ к счету космического центра, а затем сразу перевели 2 млн рублей со счета организации в частную фирму, а оттуда — в другую компанию, оплатив крупную партию шампанского. При продаже вина они планировали получить украденные миллионы обратно.

Уже 6 декабря изменения в ЕГРЮЛ о смене гендиректора были отменены, и на эту должность вновь вернули Андрея Антипова.

По данным источников «Известий», Мухтубаев находится в розыске, а в отношении «неустановленных лиц» возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Корреспондентам «Известий» удалось пообщаться с Мухтубаевым. По его словам, о произошедшем он ничего не знал.

Источник «Известий» отметил, что пакет документов о смене гендиректора НКЦ в нотариальной конторе предъявить следователям не смогли. Все бумаги исчезли из архива.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

И целой вселенной мало: как деньги Национального космического центра превратились в пузырьки

Источник: Газета Известия

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Мошенники сменили гендиректора НКЦ и потратили капитал на шампанское
Мошенники сменили гендиректора НКЦ и потратили капитал на шампанское

Мошенники в декабре 2019 года сумели фиктивно сменить гендиректора ООО «Национальный космический центр» (НКЦ) с почетного строителя России Андрея Антипова …



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