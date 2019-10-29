МСП Банк увеличит максимальный объем кредита до 2 миллиардов рублей

МСП Банк в рамках программы субсидирования кредитования субъектов МСП Министерства экономического развития России увеличивает максимальный размер кредита для малых и средних предпринимателей до 2 миллиардов рублей для реализации инвестиционных проектов. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе банка.

Максимальный срок для инвестиционного кредитования также увеличен и составит 10 лет. Ранее МСП Банк сообщил о дополнительном снижении ставки по кредитам в рамках данной программы. Для всех предпринимателей, заключивших договор и получивших кредит с 1 октября по 31 декабря 2019 года, предоставляется сниженная ставка: 7,75 процента годовых на любые цели для предпринимателей, ведущих свою деятельность в приоритетных нишах банка, а именно: резиденты Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов и моногородов, высокотехнологичные стартапы и газели, сельскохозяйственные кооперативы, предприниматели в сфере спорта, представители семейного бизнеса и «серебряного бизнеса» старше 45 лет, женщины-предприниматели.

Кроме того, по ставке 8 процентов годовых будут кредитоваться проекты на инвестиционные цели для субъектов среднего и малого бизнеса и на оборотные цели для субъектов среднего бизнеса и 8,25 процентов годовых на оборотные цели для субъектов малого бизнеса.

Льготные ставки действуют в рамках всей кредитной линейки банка при соответствии предпринимателей условиям программы Минэкономразвития России. Заявку на кредит можно подать дистанционно через систему АИС НГС с помощью электронной подписи. Подробную консультацию можно получить через региональную сеть банка, которая насчитывает 41 центр консультирования предпринимателей по всей России, а также через агентскую сеть банка.

«Субсидирование ставки является действенным инструментом для увеличения доли МСП в ВВП. С помощью такого механизма государство имеет возможность, с одной стороны, довести до компаний отраслевые и технологические приоритеты развития экономики, а с другой стороны — выстроить эффективную систему мобилизации ресурсов и финансовой поддержки субъектов МСП, сфокусированную на ускоренном развитии по ключевым направлениям, — отметил председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов. — В течение 2019 года МСП Банк выдал малым и средним компаниям в рамках программы Минэкономразвития кредитные средства общим объемом более 15 миллиардов рублей, по данному показателю банк занимает третье место среди всех уполномоченных банков России. И с помощью нашей акции мы планируем эти показатели увеличить».

Источник: Лента.Ру