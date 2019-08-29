МТС запустила первую пилотную зону 5G в Москве

29 августа 2019     7
МТС запустила первую пилотную зону 5G в Москве

Пилотная сеть МТС 5G в диапазонах 28 гигагерц и 4,9 гигагерца запущена на ВДНХ в районе павильона «Умный город». Об этом говорится в сообщении оператора связи.

Кроме того, на территории зоны МТС планирует открыть лабораторию 5G для стартапов, разрабатывающих продукты на основе сети пятого поколения по целому ряду направлений, в том числе в сфере облачного рендеринга, удаленного воспроизведения игр, стриминга нового формата (Ultra HD, VR/AR, 360˚), IoT и новых форматов вычисления и хранения данных.

В компании отметили, что в первую очередь пилотная зона МТС рассчитана на тестирование решений для умного города, в том числе касающихся повышения безопасности, развития транспортной системы и систем управления городскими службами и разработку для города продуктов на основе дополненной и виртуальной реальности.

«Москва является для МТС приоритетным городом для реализации инновационных решений, — отметил директор МТС в Московском регионе Игорь Егоров. — По нашим прогнозам, мы ожидаем семикратный рост трафика 5G в Москве к 2025 году. Это говорит о том, что столице необходимо максимально оперативное и качественное развертывание сети пятого поколения для развития телеком-инфраструктуры, цифровых сервисов для жителей и экономики столицы в целом».

Ожидается, что в 2020 году пилотная зона 5G будет действовать на большей части территории ВДНХ.

Источник: Лента.Ру

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