Мугабе провозгласили национальным героем Зимбабве

6 сентября 2019     15
Мугабе провозгласили национальным героем Зимбабве

Правящая в Зимбабве партия «Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт» присвоила умершему 6 сентября бывшему президенту страны Роберту Мугабе звание национального героя страны. Об этом сообщает ТАСС cо ссылкой на местные СМИ.

Нынешний президент Эммерсон Мнангагва объявил об этом решении, выступая перед зданием правительства в Хараре. «Роберт Мугабе является представителем того поколения борцов, которые добились освобождения Африки от колониального гнета, — сказал он. — Это никогда не будет забыто как благодарным народом Зимбабве, так и другими народами Африки».

В том же выступлении он объявил дни траура до тех пор, пока тело Мугабе не будет возвращено из Сингапура, где он скончался, и похоронено.

О смерти Мугабе стало известно ранее 6 сентября. Политик умер от тяжелой болезни в возрасте 95 лет.

Роберт Мугабе стал премьер-министром Зимбабве в 1980 году, когда страна обрела независимость. Спустя семь лет он упразднил эту должность и назначил себя президентом. Мугабе переизбирался на пост главы государства шесть раз и правил 30 лет, пока после государственного переворота в ноябре 2017 года его не вынудили уйти в отставку.

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Суд арестовал судоводителя затонувшего в Крыму катера
Суд арестовал судоводителя затонувшего в Крыму катера

20:59 Суд арестовал судоводителя катера, который затонул 5 сентября у берегов Крыма. РИА Новости Об этом сообщает ТАСС со ссылкой …


Десять домов на проспекте Гагарина подключат к центральной канализации
Десять домов на проспекте Гагарина подключат к центральной канализации

Работы по благоустройству обещают провести на год раньше срока. Десять домов на проспекте Гагарина в Севастополе, не имеющих подключения к …


10 сентября на форуме «Таврида 5
10 сентября на форуме «Таврида 5.0» соберутся 200 танцоров со всей страны

Третий этап форума молодых деятелей культуры и искусства пройдёт в новом формате – арт-резиденции. Участие в нём примут 200 танцоров …


Мугабе провозгласили национальным героем Зимбабве
Мугабе провозгласили национальным героем Зимбабве

Правящая в Зимбабве партия «Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт» присвоила умершему 6 сентября бывшему президенту страны Роберту Мугабе …


Лукашенко предложил России компенсировать Чернобыль газом
Лукашенко предложил России компенсировать Чернобыль газом

Россия, как правопреемник СССР, могла бы помочь Белоруссии с газом. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, говорится в сообщении …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты