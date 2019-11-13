Мужчина вжился в роль злого кота и нажил проблемы в отношениях

Пользовательница Reddit Helpfulcat111 поссорилась с парнем из-за того, что тот начал говорить с ней от имени их кота Тайгера. Рассказ девушки привлек внимание посетителей ресурса.

Пользовательница пояснила, что с тех пор как в прошлом году у них появился кот, ее молодой человек не проявлял к нему должной любви, хотя ранее утверждал, что любит животных. «Он гладил его так, будто для него это была обязанность. Потом он сказал мне, что, возможно, больше любит собак», — сообщила Helpfulcat111.

Однако с момента, когда животное начало жить у них дома, бойфренд говорил с ней от его имени. «Этот “голос” был высоким, но грубым, им он всегда произносил оскорбительные вещи», — пожаловалась пользовательница. В качестве примера подобных фраз она привела такие, как «Пошла ты, мама!» и «Я испражнюсь тебе на лицо».

Она добавила, что парень делал это почти каждый раз, когда она взаимодействовала с котом. Девушка поговорила с бойфрендом о том, что ее это задевает, однако он обиделся на ее слова. Со временем его оскорбления от имени кота становились хуже. «Где моя еда, чертовы негры?» — привела пример одного из таких высказываний рассказчица.

Затем парень не захотел пускать кота в спальню. Партнер объяснил это тем, что для него настоящий характер кота и личность, которую он ему придумал, слились воедино, и поэтому он начал его презирать. Девушка в ответ заявила, что бойфренд сам виноват в сложившейся ситуации. В ответ парень расплакался и пожаловался на то, что Helpfulcat111 больше уважает чувства кота, чем его. Он также заявил, что дело в его чувстве юмора, которое спутница не оценила. Пользовательница призналась, что в настоящий момент они с парнем не разговаривают, и он попросил ее спать отдельно.

Большинство юзеров поддержали девушку, осудив поведение ее партнера. «Твой бойфренд оскорбляет тебя, используя кота. Забери его и поживи пару дней в другом месте, а он пусть решит, что для него важнее: быть идиотом или потерять тебя», — советовал один из пользователей.

Ранее на Reddit стала популярной история о том, как девушка ушла из дома парня после необычного вопроса от него. Родственники посчитали ее поведение ребячеством, однако многие комментаторы поддержали пользовательницу.

Источник: Лента.Ру