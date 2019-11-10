Мужчина выпил чая из «Макдоналдса» и опьянел

10 ноября 2019     19
Мужчина выпил чая из «Макдоналдса» и опьянел

Американец выпил холодного чая в ресторане быстрого питания «Макдоналдс» и опьянел. Об этом сообщает Metro.

24-летний Пэрриш Браун (Parrish Brown) заказал куриные наггетсы, двойной чизбургер и холодный чай, куда попросил дополнительно добавить дольку лимона. Как только мужчина попробовал напиток, он почувствовал, что его вкус отличается от обычного. Однако Браун продолжил пить чай, потому что испытывал сильную жажду.

Когда посетитель ресторана открыл пластиковый стаканчик, он обнаружил на дне три пакетика с марихуаной. «Я никогда в жизни не пробовал марихуану, поэтому почувствовал странные ощущения сразу же, как только начал пить. По вкусу это не было похоже ни на что», — признался он.

Затем Браун рассказал, что опьянел прямо на работе, запаниковал и позвонил отцу, поскольку не хотел нарваться на проблемы.

Правоохранительные органы начали расследование дела совместно с «Макдоналдс».

Ранее сообщалось, что в японском «Макдоналдсе» один из посетителей нашел в порции картофеля фри человеческий зуб. Представители сети быстрого питания принесли извинения за произошедшее, однако отметили, что вероятность попадания зубов в блюда крайне мала: ни у одного из работников на всей производственной цепочке признаков выпадения зубов не было обнаружено.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Нурмагомедов обратился к задушенному на турнире UFC брату
Нурмагомедов обратился к задушенному на турнире UFC брату

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов обратился к двоюродному брату Абубакару, который потерпел поражение в бою против немца Давида …


Саакашвили отругал одесских коммунальщиков за мертвого дельфина
Саакашвили отругал одесских коммунальщиков за мертвого дельфина

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили во время велопрогулки по одесскому пляжу наткнулся на труп дельфина, который местные коммунальщики не убирают …


Новый глава «Слуги народа» назвал приоритетные задачи партии
Новый глава «Слуги народа» назвал приоритетные задачи партии

16:47 Недавно избранный на пост главы партии «Слуга народа» Александр Корниенко назвал три приоритетные задачи работы политического объединения. @sashkokorniyenko Facebook …


Российский миллиардер «расплакался», из-за возвращения Крыма в состав России
Российский миллиардер «расплакался», из-за возвращения Крыма в состав России

Экс-владелец группы «Связной» Максим Ноготков рассказал, что считает присоединение Крыма причиной краха своей бизнес-империи из-за последующей девальвации рубля. Об этом …


Мужчина выпил чая из «Макдоналдса» и опьянел
Мужчина выпил чая из «Макдоналдса» и опьянел

Американец выпил холодного чая в ресторане быстрого питания «Макдоналдс» и опьянел. Об этом сообщает Metro. 24-летний Пэрриш Браун (Parrish Brown) …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты