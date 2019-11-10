Мужчина выпил чая из «Макдоналдса» и опьянел

Американец выпил холодного чая в ресторане быстрого питания «Макдоналдс» и опьянел. Об этом сообщает Metro.

24-летний Пэрриш Браун (Parrish Brown) заказал куриные наггетсы, двойной чизбургер и холодный чай, куда попросил дополнительно добавить дольку лимона. Как только мужчина попробовал напиток, он почувствовал, что его вкус отличается от обычного. Однако Браун продолжил пить чай, потому что испытывал сильную жажду.

Когда посетитель ресторана открыл пластиковый стаканчик, он обнаружил на дне три пакетика с марихуаной. «Я никогда в жизни не пробовал марихуану, поэтому почувствовал странные ощущения сразу же, как только начал пить. По вкусу это не было похоже ни на что», — признался он.

Затем Браун рассказал, что опьянел прямо на работе, запаниковал и позвонил отцу, поскольку не хотел нарваться на проблемы.

Правоохранительные органы начали расследование дела совместно с «Макдоналдс».

Ранее сообщалось, что в японском «Макдоналдсе» один из посетителей нашел в порции картофеля фри человеческий зуб. Представители сети быстрого питания принесли извинения за произошедшее, однако отметили, что вероятность попадания зубов в блюда крайне мала: ни у одного из работников на всей производственной цепочке признаков выпадения зубов не было обнаружено.

Источник: Лента.Ру