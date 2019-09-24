Мужчина в течение года выдавал дешевый майонез за дорогой и обманывал жену

Пользователь Reddit под ником larrydavid1987 рассказал, что год обманывал жену, перекладывая дешевый майонез в банку от дорогого. «Чтобы хозяйка дома не узнала, что она простолюдинка», — в шутку объяснил он свое поведение. Пользователи сети восхитились остроумным поступком юзера.

Комментатор под ником featurenotabug заметил, что мужчина перекладывал жирный соус в бутылку, где был указан «легкий» низкокалорийный продукт. «Коварный», — охарактеризовал он автора треда. «Если бы кто-то поменял более легкий майонез на жирный, я был бы в ярости. Все лишние калории, которые я бы потреблял, не зная об этом…» — прокомментировал изображенное на фото therico.

Юзер lovepumppanda заявил, что подобная практика широко распространена в заведениях общепита. «Нас заставляли переливать легкий майонез в бутылки с «обычным», я думаю, это было дешевле, чем заказывать каждую разновидность», — пояснил бывший сотрудник фастфуда. Однако он заметил, что на вкус соусы были одинаково неприятны.

«Вы так долго жили во лжи, что начинаете верить в это сами», — иронически заметил один из комментаторов. Некоторые пользователи удивились тому, что женщина за год не сумела раскрыть обман. Позднее подписчики треда обсудили лучшие, на их взгляд, марки соуса: чаще всего они хвалили польский и норвежский майонез.

Ранее пользователь Reddit рассказал, что поразил своего коллегу-вегетарианца, рассказав ему, что желатин в мармеладе имеет растительное происхождение. Ничего не подозревающий мужчина до этого открытия считал мармелад своим любимым лакомством и угощал им семью.

Источник: Лента.Ру