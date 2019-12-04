Мужчина инсценировал ограбление магазина ради руки и сердца возлюбленной

metro.co.uk

Житель американского города Бостон, штат Массачусетс, инсценировал ограбление магазина, чтобы сделать предложение своей возлюбленной. Об этом сообщает The Sun.

Мужчина, чье имя неизвестно, пришел со своей девушкой в магазин. Когда пара собралась оплачивать покупки, в помещение ворвался «грабитель». Затем лже-злоумышленник исчез, но вскоре появился вновь.

Нападавший загнал пару вглубь магазина и начал задавать им странные вопросы. На вопрос, есть ли у них дети, перепуганная женщина, всхлипывая, ответила, что у них трое детей. Лже-грабитель продолжил задавать странные вопросы и захотел узнать, почему родители троих детей не женаты.

В этот момент партнер женщины упал на одно колено и предложил своей возлюбленной выйти за него замуж. Дрожавшая от ужаса женщина сообразила, что происходит, и ответила: «Ты серьезно?».

Позже жених опубликовал видео, в котором пояснил, что его девушка, как и он сам, не хотела, чтобы он сделал предложение «традиционным способом».

Он извинился за произошедшее и еще раз позвал американку замуж. На этот раз женщина согласилась.

Источник: Лента.Ру