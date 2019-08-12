Мужчина и девочка пропали в результате схода селя в Швейцарии

Спасатели ведут поиски 37-летнего мужчины и шестилетней девочки, которые пропали без вести в результате схода селевого потока в швейцарском кантоне Вале, пишет в понедельник, 12 августа, Le Temps.

Инцидент произошел накануне вечером в городе Шамсон, когда на регион обрушились штормовой ветер и ливень. Мощный дождь вызвал подъем уровня воды в местной реке, что вызвало сход селя. Грязевой поток снес две машины, одна из них была пустой, а в другой находился местный житель с ребенком. В поисково-спасательной операции задействованы десятки человек и авиация.

CLOSE call with a debris flow in Chamoson, Switzerland today, August 11th! Report: Jérémy Monnet / Météo Mettra – Météo Alpes Suisse France pic.twitter.com/iNQH6hMVI9 — severe-weather.EU (@severeweatherEU) August 11, 2019

По данным местных СМИ, в результате разгула стихии в некоторых населенных пунктах кантона Вале повреждены крыши домов, затоплены подвалы, повалены деревья. Временно закрыты некоторые автодороги, а также остановлен фуникулер между городом Сьер и курортом Кран-Монтана.

Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие дни в Альпах вновь ожидаются ливни. В этой связи местным жителям рекомендовано не пользоваться мостами и переходами над рекой Лозанц и горными ручьями, а также не парковать в этих районах машины.

В начале августа в английском графстве Дербишир из-за угрозы прорыва дамбы эвакуировали более шести тысяч жителей. Плотина на водохранилище Тоддбрук была сильно повреждены в результате наводнения, которое вызвали мощные ливни.

Источник: Газета Известия