Мужчина напал с ножом на прохожих в Гамбурге

12 октября 2019     21
Мужчина напал с ножом на прохожих в Гамбурге

Мужчина напал с ножом на прохожих в Гамбурге, в результате пострадали три человека, сообщает местная газета Hamburger Abendblatt.

Инцидент произошел в ночь на 12 октября. Мужчина атаковал случайного прохожего, а через некоторое время вернулся на место и снова стал нападать на людей.

По данным издания, 23-летний нападавший предположительно психически нездоров. Его задержали примерно через три часа после первого нападения.

Похожий инцидент недавно произошел в Манчестере. Как сообщает «Би-би-си», 40-летний мужчина атаковал прохожих с ножом, пять человек пострадали. Его арестовали на месте, нападавшего проверяют на причастность к терроризму, но мотивы преступника пока точно неизвестны.

В начале октября сотрудник правоохранительных органов напал на полицейский участок в Париже. Мужчина, работавший в полиции с 2003 года, с ножом атаковал коллег. В результате погибли четыре человека. По данным местного телеканала, нападавший недавно принял ислам.

Источник: Лента.Ру

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