Мужчина нашел в гараже отца меч средневековых воинов-наемников и обогатился

11 февраля 2020     16
Мужчина нашел в гараже отца меч средневековых воинов-наемников и обогатился

Житель Шотландии продал на аукционе найденный в гараже отца средневековый меч и обогатился. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Мужчина, пожелавший остаться неизвестным, разбирал гараж после смерти отца и обнаружил ржавый 600-летний меч, который в средневековье использовали наемные воины Северо-Шотландского нагорья.

Меч был выставлен на аукцион Hutchinson Scott в городе Скиптон, графство Йоркшир. Первоначальная цена находки составляла 200 фунтов (16,5 тысячи рублей). В итоге лот был продан за 30 тысяч фунтов (2,4 миллиона рублей) покупателю из Канады.

Такие мечи использовали вестхайлендские «галлоглассы» — знатные шотландские наемные воины, которых нанимали для защиты ирландских кланов в XIII-XVI веках.

Ранее сообщалось, что в английском графстве Вустершир, Великобритания, рабочий случайно нашел на стройке старинные бутылки из-под вина, которые оценивают в 20 тысяч фунтов стерлингов (1,6 миллиона рублей). Экскаваторщик наткнулся на сокровища XVII века, когда выкапывал траншею под фундамент.

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Источник: Лента.Ру

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Житель Шотландии продал на аукционе найденный в гараже отца средневековый меч и обогатился. Об этом сообщает издание Daily Mail. Мужчина, …



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