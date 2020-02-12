Мужчина нашел в своей кровати обнаженного незнакомца

12 февраля 2020     16
Мужчина нашел в своей кровати обнаженного незнакомца

Житель американского города Нейплс, штат Флорида, ночью вернулся домой и нашел в своей кровати обнаженного незнакомца. Об этом сообщает издание Miami Herald.

В среду, 5 февраля, Брендон Холл (Brandon Hall) пришел домой в три часа ночи и увидел в собственной постели незнакомого мужчину. На взломщике не было одежды. Холл вызвал полицию.

Полицейские установили, что в дом Холла ворвался 38-летний Джон Лайлс (John Lyles). На вопрос о том, знает ли он, где находится, взломщик ответил отрицательно. Сотрудники правоохранительных органов задержали его и доставили в больницу для медицинского освидетельствования. После больницы Лайлса отправили в тюрьму. В ходе поездки он пытался сломать полицейский автомобиль и время от времени безумно смеялся.

Холл обнаружил, что у него пропала игровая приставка Playstation 4, позже он нашел ее под окном дома. Лайлсу предъявили обвинение в краже, умышленном причинении вреда и мелком воровстве. Его отпустили под залог в две тысячи долларов (128,3 тысячи рублей).

Ранее сообщалось, что в американском городе Тампа, штат Флорида, грабитель ворвался в дом одного из местных жителей и приготовил себе завтрак. При виде хозяина дома взломщик ничуть не смутился и заявил, чтобы он «шел дальше спать».

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Источник: Лента.Ру

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