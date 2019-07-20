Мужчина обстрелял автобус из-за конфликта на дороге в Киеве

Возле станции метро «Академгородок» в Киеве водитель автомобиля Opel Vivaro выстрелил в рейсовый автобус. Об этом в субботу, 20 июля, сообщается на сайте главного управления Национальной полиции Киева.
Отмечается, что инцидент произошел из-за дорожного конфликта. В результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время полиции удалось задержать стрелявшего, водитель рейсового автобуса отказался писать заявление.
В начале июля на западе Москвы мужчина в состоянии алкогольного опьянения выстрелил в двух девушек за отказ познакомиться. В столичном главке МВД сообщили, что инцидент произошел в районе Минской улицы. Отмечается, что с девушками пыталась познакомиться компания из четырех молодых людей.
Получив отказ, один из них произвел в их сторону выстрелы, предположительно, из травматического оружия. Ведется розыск злоумышленников. Девушкам госпитализация не потребовалась.
Источник: Газета Известия
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