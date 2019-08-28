Мужчина пережил удар молнии и умер при попытке лечения коровьим навозом

28 августа 2019     14
Мужчина пережил удар молнии и умер при попытке лечения коровьим навозом

В индийской деревне Памара мужчина скончался после того, как местные жители пытались вылечить его коровьим навозом после удара молнии. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В воскресенье, 25 августа, в жителей деревни по имени Бинод (Binod) и Гокула Подха (Gokula Podh) ударила молния. Односельчане решили помочь пострадавшим и закопали Бинода в кучу навоза. Согласно народным поверьям, это должно было облегчить его страдания.

Однако через несколько минут после этого он перестал дышать. Позже выяснилось, что индиец умер от удушья.

Второго мужчину доставили в больницу и оказали ему необходимую помощь. О дальнейшем состоянии Подха ничего не сообщается.

Ранее сообщалось, что в американском штате Флорида молния убила мужчину, который ехал по шоссе на мотоцикле. После удара молнии на шлеме остались темные отметины.

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Источник: Лента.Ру

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