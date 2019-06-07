Мужчина перешел пути за две секунды до появления скоростного поезда

В Великобритании железнодорожник перешел пути за две с половиной секунды до того, как по ним проехал скоростной поезд. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Представители железнодорожной компании заявили, что мужчина, работающий на станции Питерборо, «отвлекся» и не заметил, как на него несется поезд со скоростью 164 километра в час.
Мужчине спасло жизнь лишь то, что машинист успел вовремя подать сигнал и затормозить. Сообщается, что за железнодорожником должен был наблюдать другой сотрудник станции, однако он по неизвестной причине отсутствовал на посту.
Старший инспектор по предотвращению и расследованию инцидентов на железной дороге Саймон Френч (Simon French) назвал поведение железнодорожников «разочаровывающим».
В мае сообщалось о том, как полицейскому в Индии удалось в последний момент вытащить мужчину, провалившегося в проем между движущимся поездом и платформой. В результате инцидента никто не пострадал.
Сейчас читают:
|
Севастопольцы, не пейте! Попадётесь
Профилактический рейд «Нетрезвый водитель» пройдёт на территории Севастополя в выходные дни. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГИБДД УМВД России по Севастополю. …
|
Девять севастопольских школьников не явились на ЕГЭ
В Севастополе выпускной экзамен по английскому языку сегодня сдавали более 150 ребят. Не явились на испытания 9 человек. Об этом …
|
«Адмирал Эссен» отметит трехлетие в составе Черноморского флота
Сегодня у “Адмирала Эссена” День корабля. Седьмого июня 2016 года фрегат был передан в состав Черноморского флота, тогда на нём …
Комментарии к публикации
-
Ваш комментарий будет первым!