Мужчина перешел пути за две секунды до появления скоростного поезда

7 июня 2019     12
Мужчина перешел пути за две секунды до появления скоростного поезда

В Великобритании железнодорожник перешел пути за две с половиной секунды до того, как по ним проехал скоростной поезд. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Представители железнодорожной компании заявили, что мужчина, работающий на станции Питерборо, «отвлекся» и не заметил, как на него несется поезд со скоростью 164 километра в час.

Мужчине спасло жизнь лишь то, что машинист успел вовремя подать сигнал и затормозить. Сообщается, что за железнодорожником должен был наблюдать другой сотрудник станции, однако он по неизвестной причине отсутствовал на посту.

Старший инспектор по предотвращению и расследованию инцидентов на железной дороге Саймон Френч (Simon French) назвал поведение железнодорожников «разочаровывающим».

В мае сообщалось о том, как полицейскому в Индии удалось в последний момент вытащить мужчину, провалившегося в проем между движущимся поездом и платформой. В результате инцидента никто не пострадал.

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