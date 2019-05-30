Мужчина подстрелил любовника вместо медведя

Жителя американского города Саффолк, штат Вирджиния, заподозрили в покушении на жизнь любовника. Об этом сообщает издание The Virginian-Pilot.

12 мая 26-летний Морис Девонт Ли (Maurice Devonte Lee) позвонил в полицию и рассказал, что случайно выстрелил в своего бойфренда во время прогулки по заповеднику. Он утверждал, что целился в погнавшегося за ним черного медведя, но промахнулся.

Пострадавшего доставили в больницу с пулевым ранением в районе грудной клетки. По его версии, никакого медведя не было, хотя Ли несколько раз говорил ему, что видит хищника. После предложения вернуться домой Ли достал пистолет, выстрелил и сказал: «Это был медведь». Обнаружив, что бойфренд все еще дышит, он выбросил его телефон. Когда тот попросил вызвать скорую помощь, Ли поинтересовался: «Ты нажалуешься на меня?»

Первоначально Ли настаивал на том, что стрелял в медведя, но затем признался, что соврал. По его словам, он случайно выстрелил в бойфренда во время ссоры, а историю о медведе придумал с его же подачи.

Ли арестовали и обвинили в нападении с целью совершения убийства. Если его вина будет доказана, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

В 2017 году сообщалось, что в Германии охотник подстрелил влюбленных, которые обнимались в кукурузе. Он прятался неподалеку на вышке-лабазе, услышал шум и решил, что в зарослях сидит кабан.

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Источник: Лента.Ру