Мужчина пожаловался журналисту на жизнь и умер в прямом эфире

3 марта 2020     11
Мужчина пожаловался журналисту на жизнь и умер в прямом эфире

Житель Ирака умер в прямом эфире после того, как пожаловался журналисту на жизнь в стране. Как сообщает The Independent, пожилой мужчина объяснял, что в регионе нет рабочих мест, а люди устали от проблем на родине.

На опубликованном телеканалом Al Sumaria видео иракский житель жаловался корреспонденту на условия жизни в стране. Съемка велась в больнице Al Yarmouk в Багдаде. «Как я могу молчать? Люди страдают», — говорил он журналисту.

На видео мужчина также обращался к врачам, к которым пытался попасть на прием. Камера запечатлела, как он схватился за руку медика, а после стал падать. Несколько человек подбежали и подхватили его. По данным врачей, у мужчины произошел сердечный приступ и он скончался на месте.

Родственники умершего рассказали, что он заболел после того, как власти Ирака отобрали один из его магазинов. В больнице утверждают, что мужчина не лечился у них до общения со СМИ.

Источник: Лента.Ру

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