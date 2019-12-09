Мужчина притворился женщиной ради работы уборщицей

9 декабря 2019     19
Мужчина притворился женщиной ради работы уборщицей

Житель индийского штата Тамилнад притворился женщиной, чтобы получить работу. Об этом сообщает портал The Star.

40-летний мужчина по имени Радж (Raj) никак не мог найти работу в своем городе. Поэтому он решил переехать в город Мадурай, где его никто не знал, и притвориться женщиной, чтобы устроиться в фирму по уборке квартир.

Мужчина переодевался в женскую одежду, представлялся девушкой по имени Раджати (Rajathi) и работал уборщиком в трех домах. Однако вскоре его обман раскрыли и отстранили от работы.

Радж признался, что хотел заработать деньги, чтобы поддержать пожилых родителей.

Ранее сообщалось о гомосексуале, который несколько месяцев притворялся женщиной, чтобы скрыть свою ориентацию от родственников жениха. Свекровь заставляла его носить каблуки и женскую одежду и выполнять работу по дому. Через 9 месяцев мужчина не выдержал и сбежал из дома мужа.

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Источник: Лента.Ру

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