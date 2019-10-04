Мужчина пытался скрыться от супруга любовницы и сел в тюрьму

4 октября 2019     6
Мужчина пытался скрыться от супруга любовницы и сел в тюрьму

В Сингапуре мужчину приговорили к 11 неделям тюремного заключения и двум годам лишения водительских прав за незаконное поведение, подвергающее человека опасности. Об этом сообщает информационный портал AsiaOne.

Суд вынес приговор во вторник, 2 октября.

28 апреля 2018 года 27-летний сингапурец с приятелем приехал к гостинице Fragrance Hotel в районе Кован, чтобы проследить за супругой. Он подозревал ее в неверности. Спустя несколько часов жена села в машину к 34-летнему мужчине по имени Десмонд Ко Ви Бун (Desmond Koh Wee Boon).

Ревнивый супруг подбежал к машине и принялся бить по лобовому стеклу и двери со стороны водителя. Он требовал, чтобы пара вышла из салона. Вместо этого Десмонд завел автомобиль и поехал. Мужчина держался за ручку двери и кричал, но водитель продолжил движение. На крутом повороте жертва отлетела на обочину дороги.

Когда машина остановилась, муж залез на капот и вытянулся вдоль лобового стекла. Десмонд продолжал ехать и периодически разгонялся до 70 километров в час, несмотря на угрожающую сингапурцу опасность. Мужчина лежал на движущемся автомобиле по меньшей мере полчаса.

В июле сообщалось, что в Санкт-Петербурге водитель серебристого седана Chevrolet прокатила на капоте назойливого мужчину. Женщина объяснила, что «какой-то сумасшедший» неоднократно пытался с ней познакомиться, поэтому она решила его проучить.

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Источник: Лента.Ру

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