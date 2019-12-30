Мужчина сгорел в своем автомобиле в Псковской области

В поселке Красногородск Псковской области сгорел автомобиль вместе со своим владельцем внутри. Тело обнаружили пожарные, когда прибыли на вызов.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, трагедия произошла днем 28 декабря на улице 50 лет Победы. По предварительным данным, причиной возгорания стала разгерметизация топливной системы автомобиля.

В результате происшествия погиб 53-летний владелец автомобиля.

В ночь на 29 декабря на улице Свердлова в поселке Идрица Себежского района сгорел автомобиль ВАЗ-2105. Причиной произошедшего называют поджог. Прибывшим пожарным удалось спасти стоящий рядом дом.

В конце ноября на одной из трасс Самары загорелся автомобиль BMW X6. На помощь ему пришел водитель «КамАЗа»-ассенизатора, который потушил машину стоками канализации.

Источник: Газета Известия