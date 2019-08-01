Мужчина с мечом убил оппонента на людной улице в Германии

В Германии мужчина убил мечом своего знакомого на людной улице. Об этом сообщили в штаб-квартире полиции Штутгарта.

Инцидент произошел вечером 31 июля на юге немецкого города при множестве свидетелей, которые и обратились в полицию.

«Неопознанный мужчина нанес удары 36-летнему мужчине у машины похожим на меч предметом», — приводит телеканал «360» слова правоохранителей. Пострадавший от полученных ран скончался несмотря на то, что ему была своевременно оказана медицинская помощь. По некоторым данным, погибший оказался немцем казахского происхождения.

Подозреваемый в убийстве скрылся с места преступления на велосипеде. Его поиски велись при помощи вертолета, и мужчина был задержан тем же вечером. Им оказался 28-летний молодой человек. По мнению очевидцев, жертва и убийца были знакомы. Уточняется, что сначала они начали ругаться, после чего один ударил второго острым предметом. Позднее в полиции опровергли данные о наличии у нападавшего меча. На кадрах записи, опубликованной на странице пользователя YouTube Remstal Rebell, видно, что мужчина держит в руках некий продолговатый предмет.

30 июля сообщалось, что мужчина столкнул ребенка под поезд в Германии.

Источник: Газета Известия