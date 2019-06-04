Мужчина с ножами напал на полицию в Париже

4 июня 2019     11
Мужчина с ножами напал на полицию в Париже

Мужчина с ножами напал на полицейских в Париже. Об этом сообщает Le Parisien.

Инцидент произошел в районе рынка на улице Конвенсьон в 15-м округе французской столицы. Как сообщается, злоумышленник набросился на полицейский велосипедный патруль. По свидетельству очевидца, мужчина кинул в одного из стражей порядка его велосипед, а затем начал угрожать ножом.

В ответ второй сотрудник правоохранительных органов выстрелил нападавшему в руку. Тот попытался убежать, однако упал, и его смогли схватить. Отмечается, что никто из полицейских не пострадал.

Газета также указывает, что злоумышленник был известен полиции из-за обычных правонарушений. В этой связи терроризм не рассматривается как основная причина произошедшего.

Ранее 4 июня сообщалось, что россиянин напал с ножом на прохожего в столице Норвегии Осло и серьезно ранил его, после чего был задержан полицейскими.

Источник: Лента.Ру

Сейчас читают:

Депутат Заксобрания Севастополя предлагает прокуратуре проверить доходы коллег
Депутат Заксобрания Севастополя предлагает прокуратуре проверить доходы коллег

Депутат Законодательного собрания Севастополя Ирина Кравец предположила, что вопрос получения доходов отдельными депутатами стоит проверить прокуратуре. Об этом она заявила 4 июня …


Правительство Севастополя будет оспаривать решение суда
Правительство Севастополя будет оспаривать решение суда

Правительство Севастополя в судебном порядке будет оспаривать решение Ленинского районного суда, принятое в связи с иском прокуратуры города и обязывающее …


В севастопольском селе Орловка появится хоспис для детей
В севастопольском селе Орловка появится хоспис для детей

Проект строительства согласован. А специальную программу для обучения сотрудников уже составляют в Санкт-Петербурге. Обещают научить, как сделать качество жизни неизлечимо …



  VK – будь в курсе событий
  Facebook – всё самое интересное
  Одноклассники – и здесь мы тоже
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Рейтинг@Mail.ru
  Разработка и поддержка: zauglom.info