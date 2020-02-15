Мужчина с ножом напал на прохожих в Нижегородской области

Вооруженный ножом мужчина напал на прохожих в городе Кстово Нижегородской области утром 14 февраля. Как сообщается на сайте главного управления МВД по региону, в результате ранения получили два человека, их госпитализировали. Одного из пострадавших отпустили после оказания медицинской помощи.

В ГУ МВД отметили, что личность нападавшего была установлена по горячим следам, им оказался 20-летний местный житель. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили злоумышленника дома, но дверь в квартиру он открыть отказался и вел себя агрессивно. Стражам порядка пришлось вскрыть дверь, после чего мужчина, несмотря на сопротивление, был задержан и доставлен в районный отдел полиции.

В настоящее время в отношении нападавшего составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Оценка его действиям в части нанесения ранений двоим прохожим будет дана после получения результатов судебно-медицинской экспертизы.

Известно, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности «за совершение преступления против собственности». О его мотивах не сообщается.

Ранее, 14 февраля, сообщалось о задержании мужчины, ранившего ножом трех родственников в квартире на Ленинском проспекте в Москве.

Источник: Газета Известия