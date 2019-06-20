Мужчина с палкой спас теленка от льва

20 июня 2019     20
Мужчина с палкой спас теленка от льва

В индийском штате Гуджарат мужчина сумел прогнать льва, который напал на теленка. Кадры, снятые камерой видеонаблюдения, опубликовал сайт Newsflare.

Внимание одного из жителей села привлекли перепуганные коровы, которые увидели хищника и бросились бежать. Выяснив причину переполоха, мужчина подобрал палку и швырнул ее в льва. Зверь тут же развернулся и пустился наутек, оставив стадо в покое.

По словам мужчины, в окрестностях много львов, поэтому ему не привыкать к подобным нападениям на скот. «В этих местах сосуществование с большими кошками превратилось в образ жизни», — заметил он.

В прошлом азиатские львы обитали на юге Евразии от Греции до Индии, однако сейчас их популяция значительно сократилась. По данным 2015 года, в мире осталось всего 523 особи.

В 2018 году сообщалось, что в Индии при невыясненных обстоятельствах погибли 11 азиатских львов Инцидент произошел в Гирском лесу в штате Гуджарат — единственном месте на планете, где они встречаются в дикой природе.

Сейчас читают:

Источник: Дисквалифицированная за допинг кенийская легкоатлетка оказалась мужчиной
Источник: Дисквалифицированная за допинг кенийская легкоатлетка оказалась мужчиной

Кенийская бегунья Шиис Чепкосгей, которая была дисквалифицирована в 2017 году антидопинговым агентством страны за использование запрещенных препаратов, оказалась мужчиной. РИА …


«Прямая линия с Владимиром Путиным»
«Прямая линия с Владимиром Путиным». Видеотрансляция

Началась «прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой глава государства ответит на вопросы сограждан. «Известия» ведут видеотрансляцию …


Концерт "День балалайки" состоится на Приморском бульваре
Концерт "День балалайки" состоится на Приморском бульваре

23 июня в в 18:00 Севастополе на эстраде Приморского бульвара “Ракушка” состоится праздничный концерт “День бабалайки”. Информация об этом размещена …


Высокие люди показали свои повседневные страдания (ФОТО)
Высокие люди показали свои повседневные страдания (ФОТО)

Ресурс Boredpanda собрал подборку фотографий, на которых можно увидеть всю ту боль, с которой сталкиваются высокие люди (и далеко не всегда это …


Горелов и Кажанов стали «зелёными»
Горелов и Кажанов стали «зелёными»

19 июня на съезде Всероссийской экологической партии «Зелёные» в Москве был утверждён список партийной ячейки для участия в выборах в …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Рейтинг@Mail.ru
  Разработка и поддержка: zauglom.info