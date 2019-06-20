Мужчина с палкой спас теленка от льва

В индийском штате Гуджарат мужчина сумел прогнать льва, который напал на теленка. Кадры, снятые камерой видеонаблюдения, опубликовал сайт Newsflare.
Внимание одного из жителей села привлекли перепуганные коровы, которые увидели хищника и бросились бежать. Выяснив причину переполоха, мужчина подобрал палку и швырнул ее в льва. Зверь тут же развернулся и пустился наутек, оставив стадо в покое.
По словам мужчины, в окрестностях много львов, поэтому ему не привыкать к подобным нападениям на скот. «В этих местах сосуществование с большими кошками превратилось в образ жизни», — заметил он.
В прошлом азиатские львы обитали на юге Евразии от Греции до Индии, однако сейчас их популяция значительно сократилась. По данным 2015 года, в мире осталось всего 523 особи.
В 2018 году сообщалось, что в Индии при невыясненных обстоятельствах погибли 11 азиатских львов Инцидент произошел в Гирском лесу в штате Гуджарат — единственном месте на планете, где они встречаются в дикой природе.
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