Мужчина узнал причину своего кашля и через 16 дней умер

19 августа 2019     21
Мужчина узнал причину своего кашля и через 16 дней умер

Непрекращающийся кашель британца Тревора Уокера (Trevor Walker) оказался смертельным раком кишечника. Об этом сообщает газета Daily Mirror.

56-летний Уокер, отец троих детей, на протяжении двух месяцев страдал от кашля. Семья решила, что мужчина подхватил инфекцию грудной клетки и посоветовала обратиться в больницу. Врачи провели диагностику и обнаружили у пациента рак кишечника.

«Оказалось, опухоль кишечника быстро распространялась и перешла на легкие. Эта новость выбила нас из колеи», — призналась его супруга Мэнди (Mandie), с которой он прожил вместе 32 года. Врачи заключили, что больному осталось жить около трех недель. Последние дни британец провел в больнице в окружении родных и близких.

Состояние Уокера стремительно ухудшалось, и через 16 дней, 1 марта прошлого года, мужчина умер. «Все происходило так молниеносно. Он очень истощал, от него оставались только кожа да кости», — добавила вдова.

Мэнди утверждает, что помимо слабости и кашля ее супруг не подавал видимых признаков смертельно опасного заболевания. «Он был здоровым и спортивным мужчиной. Он бросил курить более 30 лет назад. К тому же он практически не пил алкоголь и старался правильно питаться», — объяснила безутешная жена.

Мэнди рассказала историю болезни погибшего супруга, чтобы предупредить окружающих об опасности такого симптома рака, как длительный кашель.

Ранее сообщалось, что жительница Англии десять лет принимала симптомы рака головного мозга за хроническую усталость. Женщине диагностировали астроцитому (опухоль головного мозга — прим. «Ленты.ру»), после чего она перенесла две операции, посетила 30 сеансов лучевой терапии и теперь проходит курс химиотерапии.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Нехватка продуктов, лекарств и топлива: как в Великобритании оценивают возможные последствия «жёсткого» брексита
Нехватка продуктов, лекарств и топлива: как в Великобритании оценивают возможные последствия «жёсткого» брексита

В случае выхода из Евросоюза без соглашения Великобритания может столкнуться с нехваткой продовольствия, топлива и лекарств, а также c другими …


Мужчина узнал причину своего кашля и через 16 дней умер
Мужчина узнал причину своего кашля и через 16 дней умер

Непрекращающийся кашель британца Тревора Уокера (Trevor Walker) оказался смертельным раком кишечника. Об этом сообщает газета Daily Mirror. 56-летний Уокер, отец …


Торгпред РФ рассказал о готовности к торговому соглашению с Британией
Торгпред РФ рассказал о готовности к торговому соглашению с Британией

Россия следит за развитием событий вокруг выхода Великобритании из Евросоюза. Москва заинтересована в заключении торгового соглашения с Лондоном и готова …


Мужчина с ножом устроил резню на вокзале в Германии
Мужчина с ножом устроил резню на вокзале в Германии

Мужчина с ножом набросился на людей на вокзале немецкого города Изерлон. Об этом сообщает Bild. В результате инцидента погибли два …


Ученые показали вид Земли с других планет
Ученые показали вид Земли с других планет

Ученые из США продемонстрировали, как могла бы выглядеть Земля, если бы ее изучали на других планетах. Об этом пишет журнал …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты