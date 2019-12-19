Мужчина у дома-арсенала попытался задавить журналистов «Известий»

19 декабря 2019     9
Мужчина у дома-арсенала попытался задавить журналистов «Известий»

Мужчина, который якобы является другом семьи арестованного по подозрению в изнасиловании собственной дочери Андрея Бовта, попытался наехать на оператора и корреспондента «Известий» у дома обвиняемого в поселке Химози под Гатчиной в Ленинградской области. Видео опубликовал телеканал РЕН ТВ.

На кадрах видно, что мужчина вышел из дома с мешками и сел в легковой автомобиль. Сначала он сдал назад, после чего попытался наехать на журналистов. Один успел вовремя отойти , но второго машина ударила по ногам.

Ранее этот же мужчина напал на съемочную группу «Известий» с лопатой.

Силовики пришли в трехэтажный дом из-за подозрений в том, что его хозяин совершает насильственные действия сексуального характера в отношении 13-летней дочери. В ходе обыска полицейские обнаружили и изъяли на втором этаже домовладения, в частности, шесть автоматов Калашникова, три пулемета, пневматическую винтовку, гранату Ф-1, пистолеты ТТ и ПМ, двуствольное ружье, пистолет-пулемет «Кедр».

По данным следствия, Бовт насиловал дочь с января 2012 года по сентябрь 2019 года. СКР возбудил против мужчины уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ «Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста».

Также в отношении Бовта возбуждены уголовные дела по факту незаконного оборота оружия и боеприпасов по ч. 1 ст. 222 УК РФ и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ.

Ранее 17 декабря РЕН ТВ опубликовал видеозапись вывоза оружия из этого дома. 18 декабря Андрей Бовт арестован на два месяца.

Источник: Газета Известия

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