Мужчину избили до смерти за доллар в канун Рождества

Мужчина скончался после нападения в канун католического Рождества в Нью-Йорке. Об этом сообщает USA Today со ссылкой на городскую полицию.

Как стало известно, погибший 60-летний Хуан Фреснада и еще один 29-летний мужчина шли ночью по Третьей авеню. Там к ним подошли несколько грабителей и, после отказа отдать ценные вещи и деньги, начали избивать мужчин. Затем злоумышленники забрали у своих жертв один доллар (62 рубля) и скрылись.

Позже Фреснада скончался в одной из больниц Нью-Йорка, куда его доставили после нападения. Установить контакт с родственниками погибшего пока не удалось.

Источник: Лента.Ру