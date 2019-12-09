Мужчину привязали пищевой пленкой к дереву в московском парке

Жителя Москвы привязали пищевой пленкой к дереву в парке на севере столицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

По данным ведомства, инцидент произошел на Кронштадтском бульваре. Между несколькими гражданами, распивавшими алкогольные напитки, возникла ссора, в ходе которой одного из ее участников привязали к дереву, после чего вызвали полицию.

Как сообщили в МВД, всех участников происшествия доставили в территориальный отдел полиции для установления обстоятельств инцидента.

Как уточняет агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу московского главка МЧС, мужчину привязали к дереву родственники по причине его неадекватного поведения.

В феврале жительница китайской провинции Гуйчжоу привязала к дереву уличенного в измене мужа и его любовницу.

Источник: Газета Известия