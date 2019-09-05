Мужчины и женщины затруднились назвать идеальную длительность секса

Пользователи Reddit затруднились определить идеальную длительность сексуального акта. Обсуждение запустил юзер realtalk281.

Автор треда описал себя как парня старше 25 лет, у которого есть постоянная девушка. Однако пользователь задумался, достаточно ли долго длится их секс. По его словам, половой акт занимает максимум девять минут. Он также заметил, что редко мастурбировал, даже в подростковом возрасте.

В комментариях к треду мужчины и женщины затруднились назвать точную цифру. Пользовательница BasqueOne отметила, что каждый человек имеет собственные желания и ощущения, поэтому необходимо общаться с партнером, узнавать у него, что ему нравится. «Если вам слишком стыдно спрашивать или сказать, то вам все еще не стоит заниматься сексом», — заключила она.

Юзер gitbse рассказал, что с возрастом понял, что в сексе мужчине стоит в первую очередь думать о желаниях партнерши. Он посоветовал еще до непосредственного контакта поласкать ее. В таком случае длительность полового акта не будет иметь значения, заключил он.

Пользовательница billeyrulez отметила, что никогда не любила заниматься сексом дольше 20 минут. По ее словам, по истечении этого времени секс лишь причиняет боль и неприятные ощущения. Она подчеркнула, что несмотря на популярное мнение о желании женщин заниматься любовью часами, это если и правда, то далеко не для всех.

Ранее пользователи Reddit назвали самые раздражающие и скучные действия в сексе. Тред получил более шести тысяч комментариев за несколько часов.

Источник: Лента.Ру