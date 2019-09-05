Мужчины и женщины затруднились назвать идеальную длительность секса

5 сентября 2019     15
Мужчины и женщины затруднились назвать идеальную длительность секса

Пользователи Reddit затруднились определить идеальную длительность сексуального акта. Обсуждение запустил юзер realtalk281.

Автор треда описал себя как парня старше 25 лет, у которого есть постоянная девушка. Однако пользователь задумался, достаточно ли долго длится их секс. По его словам, половой акт занимает максимум девять минут. Он также заметил, что редко мастурбировал, даже в подростковом возрасте.

В комментариях к треду мужчины и женщины затруднились назвать точную цифру. Пользовательница BasqueOne отметила, что каждый человек имеет собственные желания и ощущения, поэтому необходимо общаться с партнером, узнавать у него, что ему нравится. «Если вам слишком стыдно спрашивать или сказать, то вам все еще не стоит заниматься сексом», — заключила она.

Юзер gitbse рассказал, что с возрастом понял, что в сексе мужчине стоит в первую очередь думать о желаниях партнерши. Он посоветовал еще до непосредственного контакта поласкать ее. В таком случае длительность полового акта не будет иметь значения, заключил он.

Пользовательница billeyrulez отметила, что никогда не любила заниматься сексом дольше 20 минут. По ее словам, по истечении этого времени секс лишь причиняет боль и неприятные ощущения. Она подчеркнула, что несмотря на популярное мнение о желании женщин заниматься любовью часами, это если и правда, то далеко не для всех.

Ранее пользователи Reddit назвали самые раздражающие и скучные действия в сексе. Тред получил более шести тысяч комментариев за несколько часов.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

В школе №49 открыли мемориальные доски, посвящённые погибшим выпускникам
В школе №49 открыли мемориальные доски, посвящённые погибшим выпускникам

20-летний курсант Сергей Каналюк и подводник Денис Пшеничников погибли, исполняя воинский долг.


Этим летом аэропорт Симферополя принял 2,5 млн пассажиров
Этим летом аэропорт Симферополя принял 2,5 млн пассажиров

Пик пассажиропотока пришелся на 10 августа: в этот день аэропорт обслужил более 34 тысяч человек, что стало абсолютным рекордом за …


Мужчины и женщины затруднились назвать идеальную длительность секса
Мужчины и женщины затруднились назвать идеальную длительность секса

Пользователи Reddit затруднились определить идеальную длительность сексуального акта. Обсуждение запустил юзер realtalk281. Автор треда описал себя как парня старше 25 …


Мантуров назвал условия предметной разработки укороченного SSJ 75
Мантуров назвал условия предметной разработки укороченного SSJ 75

Предметную разработку 75-местной версии самолета SSJ 100 не начнут, пока на него не будет твердых заказов. Об этом сообщил в …


Скворцова не исключила введения четырёхдневной рабочей недели
Скворцова не исключила введения четырёхдневной рабочей недели

08:28 Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что в будущем не исключено введения в стране четырёхдневной рабочей недели, но данную …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты