Муж выставил из дома влюбленного в жену племянника и нашел поддержку в сети

20 августа 2019     20
Муж выставил из дома влюбленного в жену племянника и нашел поддержку в сети

Пользователь Reddit с ником perpetuallypolite рассказал, как он поссорился с племянником из-за его симпатии к жене юзера. По словам мужчины, парень страдает от аутизма, из-за чего мужчина засомневался, прав ли был в своей реакции.

Мужчина отметил, что семья старшего двоюродного брата задумалась о переезде в их штат в связи с возможностью найти работу получше. В связи с этим родственники начали встречаться чаще.

По словам рассказчика, племянник обратил внимание на его супругу, нарисовал ей открытку с сердечками, нарвал ей букет цветов, заявив, что любит ее. Жена юзера любезно отвечала, что тоже любит его как тетя, а свою возлюбленную он еще найдет.

Во время последнего визита родственников молодой человек требовал к себе внимания, мешая супруге проводить время с новорожденным сыном. Парень намеревался пройти в комнату, однако ему преградил путь его отец. После извинений со стороны гостей глава дома заявил, что не сможет принимать в своем доме их семью, пока племянник не научится вести себя, и попросил их удалиться. Родственники нашли приют в отеле.

В комментариях к посту многие пользователи поддержали решение мужчины. По их словам, он поступил правильно, приняв меры для защиты супруги и их сына. «Это абсолютно разумная просьба и вы очень хорошо с этим справились», — отметил algelb. Kyutekyu подчеркнул, что рад, как родители племянника с пониманием отнеслись к ситуации, и выразил надежду на то, что они найдут необходимую помощь для сына с аутизмом.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Еще две мониторинговые станции перестали работать после аварии у Северодвинска
Еще две мониторинговые станции перестали работать после аварии у Северодвинска

Стало известно еще о двух мониторинговых станциях по установлению уровня радиации, которые перестали передавать данные после произошедшего 8 августа под …


Минэкономразвития оценило связь аварийности с числом частных камер на дороге
Минэкономразвития оценило связь аварийности с числом частных камер на дороге

Участие частных компаний в видеофиксации нарушений правил дорожного движения снижает уровень аварийности. С таким утверждением выступили в Минэкономразвития. В ведомстве …


Где в Севастополе отключат свет 20 августа
Где в Севастополе отключат свет 20 августа

В связи с профилактическим ремонтом воздушной линии 6кВ, с 8 до 17 часов без света останутся 7-й км Балаклавского шоссе …


Севастопольский торговец наркотиками получил восемь лет
Севастопольский торговец наркотиками получил восемь лет

Балаклавский районный суд вынес приговор 22-летнему севастопольцу, признав его виновным в совершении преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств. Как …


В Киеве в конфликте со стрельбой пострадали три человека
В Киеве в конфликте со стрельбой пострадали три человека

09:27 В управлении Национальной полиции Украины сообщили, что в Киеве в результате инцидента с применением травматического и холодного оружия пострадали трое …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты