Муж Ласицкене высмеял подарок жене от российских спортивных чиновников

Владас Ласицкас, муж трехкратной чемпионки мира по прыжкам в высоту Марии Ласицкене, в Twitter высмеял подарок жене от Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Ласицкас сравнил благодарность от ВФЛА с подарками для других российских спортсменов. Он заявил, что боксерам за победу на чемпионате мира дарили автомобиль и пять миллионов рублей, а легкоатлетам прислали СМС-сообщения с поздравлениями от главы федерации, в которых содержались эмодзи с букетом цветов.
30 сентября Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе. Она выиграла с результатом 2,04 метра. Россиянка стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту.
26-летняя Ласицкене возглавляет рейтинг лучших легкоатлеток мира. Кроме побед на чемпионате мира в ее активе также два золота на мировых первенствах в помещении.
Источник: Лента.Ру